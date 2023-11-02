مصر تستعد لإجلاء 7 آلاف أجنبي من غزة
أحاط السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ، بمقر وزارة الخارجية، السفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية بجهود مصر المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، خلال لقائه بهم في مقر الوزارة.
ووفق بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الخميس، "استعرض خيرت الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب الجهات المعنية كافة في الدولة المصرية والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.
وشدد البيان على أن هذا يأتي في إطار الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأوضح خيرت، "بشكل تفصيلي محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة وفقًا للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة واتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك".
كما جرى خلال اللقاء الرد على الاستفسارات الواردة من السفراء وممثلي البعثات الأجنبية بهذا الشأن، والتطرق إلى الاستعدادت الطبية الجارية لاستقبال الحالات المرضية الطارئة سواء من الرعايا الأجانب أو من أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية للوافدين وتوفير عربات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة.