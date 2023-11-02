مصر تستعد لإجلاء 7 آلاف أجنبي من غزة

أحاط السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ، بمقر وزارة الخارجية، السفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية بجهود مصر المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، خلال لقائه بهم في مقر الوزارة.

ووفق بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الخميس، "استعرض خيرت الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب الجهات المعنية كافة في الدولة المصرية والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.