تركيا تنتظر إجلاء 700 عالق في غزة

قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، اليوم الخميس، إن نحو 700 شخص، بينهم أتراك وقبارصة أتراك وفلسطينيون، تقدموا بطلبات إلى تركيا لإجلائهم من غزة.

وتحدث يلدز أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان قائلًا: إن "322 مواطنا تركيا و104 من القبارصة الأتراك و214 فلسطينيا أقارب لمواطنين أتراك ينتظرون الإجلاء".