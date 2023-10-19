أسر فلسطينية تنزح من منازلها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
أسر فلسطينية تنزح من منازلها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزةرويترز

تركيا تنتظر إجلاء 700 عالق في غزة

قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، اليوم الخميس، إن نحو 700 شخص، بينهم أتراك وقبارصة أتراك وفلسطينيون، تقدموا بطلبات إلى تركيا لإجلائهم من غزة.

وتحدث يلدز أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان قائلًا: إن "322 مواطنا تركيا و104 من القبارصة الأتراك و214 فلسطينيا أقارب لمواطنين أتراك ينتظرون الإجلاء".

أسر فلسطينية تنزح من منازلها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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وأضاف أن 55 موظفًا حكوميا تركيا آخرين، بينهم من يعمل بوسائل إعلام حكومية ووزارة الصحة، من بين منتظري الإجلاء.

وخلال زيارة لمصر مطلع الأسبوع، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هناك نحو 300 تركي في غزة وتم إجلاء نحو 30 منهم منذ بدء القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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