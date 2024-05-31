مستشفى في نيويورك يفصل ممرضة أمريكية من أصل فلسطيني (صورة)

أقدم مستشفى في مدينة نيويورك على فصل ممرضة أمريكية مسلمة من أصل فلسطيني بعد أن وصفت الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أثناء تسلم جائزة تقديراً لعملها مع الأمهات الثكالى اللاتي فقدن أطفالاً أثناء الحمل والولادة.

وقال لانجون هيلث المتحدث باسم المستشفى، الخميس، إنه سبق تحذير حُسن جبر ممرضة المخاض والولادة من طرح آرائها "حول هذه القضية المثيرة للخلاف في مكان العمل".

ونشرت جبر على إنستجرام أنها حصلت على الجائزة في 7 مايو/ أيار، وأنها تلقت خطاب إنهاء عملها في وقت لاحق من الشهر.