الجيش الإسرائيلي يسرّح جنديًا نشر صورة "المعتقل والسجان"

أعلن الجيش الإسرائيلي تسريحه جنديًا من قوات الاحتياط بعد نشره صورة لمعتقل فلسطيني من غزة، بعد تعريته أمام سجانه.

وظهر الشاب الفلسطيني مكبلًا وعاريًا على كرسي وأمام جندي إسرائيلي ينظران إلى بعضهما البعض ما سبب صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهالت ردود فعل غاضبة على الجيش الإسرائيلي وتحديدًا من حلفاء إسرائيل، ما اضطره إلى التعليق على الحادثة.