بالأكفان.. مؤيدون لفلسطين يغلقون جسرًا رئيسًا في سان فرانسيسكو

أغلق متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية جسر خليج سان فرانسيسكو (باي بريدج)، وهو طريق رئيس يسلكه الركاب إلى المدينة التي تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقال المنظمون إن 200 شخص شاركوا في المظاهرة، التي دعت أيضًا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وبدأت الشرطة في تنفيذ اعتقالات بعدما أصدرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أمرًا بتفريق المجموعة المحتشدة، حسبما ورد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.