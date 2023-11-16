أمريكا: واثقون من تقييم مخابراتنا حول أنشطة حماس بمستشفى الشفاء

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تكشف أي معلومات مخابرات إسرائيلية أو توضيح بشأن تقييم أجهزة مخابراتها ومفاده أن حماس استخدمت مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة وربما كمنشأة تخزين.

وأوضح أن الولايات المتحدة واثقة من تقييم مخابراتها بخصوص أنشطة حركة حماس في مستشفى الشفاء. ورفض التوضيح أو الإدلاء بتفاصيل بخصوص الأيام العديدة الماضية.

ودخلت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء أمس الأربعاء بعد قصف جوي وعملية برية استهدفت مقاتلي حركة حماس التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها قتلت 1200 شخص في هجوم مباغت عبر الحدود من غزة في السابع من الشهر الماضي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الإسرائيليون قد تبادلوا أي معلومات مخابرات جديدة منذ بدء الغارة على المستشفى، قال كيربي: "لن أتحدث عن معلومات مخابرات محددة ربما تبادلناها".