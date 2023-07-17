صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول اختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق

نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تفاصيل جديدة حول ملابسات عملية اختطاف الباحثة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف "36 عاما"، في العراق.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته باللغة الإنجليزية، الأحد، أن القناة "12" العبرية نقلت عن مصادر عربية قولها إن تسوركوف بادرت إلى لقاء خاطفيها في إطار تحضيراتها لرسالة الدكتوراة.

وبحسب المصادر العربية، فإن بحث رسالة الدكتوراة يركز على الحركات الشيعية في العراق، وتحديدا على تيار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.