مسؤولون إسرائيليون: عدد كبير من عناصر حماس غادروا رفح
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الجمعة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إن عدداً كبيراً من عناصر حركة "حماس" غادروا مدينة رفح بالفعل.
وبيّنت الصحيفة أنه بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود أربع كتائب تابعة لـ"حماس" في رفح، شدد مسؤول إسرائيلي كبير في المنظومة الأمنية أن القوة الرئيسة هي كتيبتان فقط في غرب المدينة.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو يزعم أن هُناك أربع كتائب تابعة لـ"حماس" في رفح، وهي المعقل الأخير للحركة في غزة، ويجب التعامل معها.
وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مُطلعين إنه لم تعد هُناك أربع كتائب تابعة لـ"حماس" في رفح، إذ غادر عدد كبير من القوة المقاتلة المدينة وضواحيها، وانتقلوا إلى خان يونس، وربما أيضًا إلى مُخيمات وسط القطاع، وما تبقى هو نحو كتيبتين في غرب المدينة.
وأوضحت الصحيفة أن البعض سيقول ما هو الأهم، كتيبتان أم أربع؟، والجواب هو أن خطوة "حماس" تظهر سير الحرب برمتها، ولم تحاول الحركة حتى الآن خوض معارك كبيرة وواسعة النطاق مع الجيش الإسرائيلي، فهي تدرك أنه ليس لديها أي فرصة ضد فرقة من الجيش.
وأضافت الصحيفة أن "حماس" ستبقى تحت الأرض لفترة أطول من قدرة الجيش الإسرائيلي على البقاء فوقها، مثلما وعد زعيم "حماس" يحيي السنوار، ورغم عمليات الجيش الإسرائيلي، إلا أن مدينة "حماس" تحت الأرض لا تزال بمثابة ملجأ مركزي لجميع عناصرها.