مسؤولون إسرائيليون: عدد كبير من عناصر حماس غادروا رفح

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الجمعة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إن عدداً كبيراً من عناصر حركة "حماس" غادروا مدينة رفح بالفعل.

وبيّنت الصحيفة أنه بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود أربع كتائب تابعة لـ"حماس" في رفح، شدد مسؤول إسرائيلي كبير في المنظومة الأمنية أن القوة الرئيسة هي كتيبتان فقط في غرب المدينة.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يزعم أن هُناك أربع كتائب تابعة لـ"حماس" في رفح، وهي المعقل الأخير للحركة في غزة، ويجب التعامل معها.