خامنئي يتوعد بتوجيه "صفعة" لإسرائيل

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بتوجيه "صفعة" لإسرائيل؛ ردا على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وراح ضحيته مجموعة من المستشارين في الحرس الثوري، من بينهم العميد محمد رضا زاهدي.

وقال خامنئي، خلال كلمة له أمام عدد من كوادر النظام الإيراني: ستستمر هزيمة إسرائيل في غزة، و"اقترب هذا الكيان من الانهيار"، مضيفاً أن "الجهود اليائسة مثل تلك التي قام بها في سوريا لن تنقذه من الفشل"، وأكد: "سيتلقى الكيان الإسرائيلي صفعة بعد فعلته هذه".

واستهدفت إسرائيل، مساء الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ ما أسفر عن مقتل سبعة مستشارين، من بينهم العميد محمد رضا زاهدي الذي تربطه علاقة وثيقة بخامنئي، ومساعده الشخصي محمد هادي حاج رحيمي.

وأفاد بيان لمكتب خامنئي، صدر بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية: "سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وأمثالها".