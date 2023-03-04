اليمن.. الأجهزة الأمنية في عدن تضبط أجهزة تجسس تابعة للحوثيين

أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم السبت، أنها ضبطت أجهزة تجسس رفقة شخص كان يحاول توصيلها لميليشيات الحوثي.

وأوضحت قوات الحزام الأمني أنها ضبطت في المدخل الشرقي لعدن أجهزة إلكترونية، تستخدم في أعمال التنصت والتجسس، تابعة لميليشيات الحوثي.