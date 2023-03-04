اليمن.. الأجهزة الأمنية في عدن تضبط أجهزة تجسس تابعة للحوثيين
أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم السبت، أنها ضبطت أجهزة تجسس رفقة شخص كان يحاول توصيلها لميليشيات الحوثي.
وأوضحت قوات الحزام الأمني أنها ضبطت في المدخل الشرقي لعدن أجهزة إلكترونية، تستخدم في أعمال التنصت والتجسس، تابعة لميليشيات الحوثي.
وذكر المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني، في بيان: "تمكن أفراد نقطة العلم من ضبط أجهزة إلكترونية، تستخدم في عمليات التجسس، كانت بحوزة شخص من أبناء محافظة عمران المتاخمة شمالاً لمحافظة صنعاء".
وبيّن أن الشخص الذي عثر بحوزته على الأجهزة "يعمل ركن طبي (مسؤول طبي) لأحد الألوية التابعة لميليشيات الحوثي، وكان يتخذ من محافظة عدن منطقة عبور للانتقال إلى مناطق الحوثيين".
وبحسب الحزام الأمني، فإنه "تم العثور على 12 جهازً إلكترونيًا بحوزة المتهم، بعضها تحتوي على مدخل شرائح اتصال وذواكر مع الكاميرا، كما عثر على أقلام توجد بداخلها كاميرا للتصوير، تستخدم في أعمال التنصت والتجسس".
ووفقا للتحقيقات الأولية مع المتهم، فقد اعترف بأن "الأجهزة أرسلت معه من منطقة الطوال التابعة لمدينة حرض وكان دوره توصيلها إلى أحد الأشخاص في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية".
وذكر إعلام الحزام الأمني بأن "قواته فتحت تحقيقا واسعا مع المتهم؛ لمعرفة المزيد من المعلومات حول الجهات التي يتعامل معها أو يعمل لديها".