بعد قرار "العدل الدولية".. إسرائيل تبحث عن مخرج قانوني لاستمرار عملية رفح

مخرج قانوني

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن الخبير في القانون الدولي، البروفيسور عميحاي كوهين، قوله، إن "إسرائيل يمكن أن تتجاوز القرار من خلال خلق ظروف معيشية معقولة للسكان بالمناطق التي يتم إجلائهم فيها".

وأوضح كوهين، أن "ذلك يجب أن يكون بجهد أكبر مما تم استثماره منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي"، مبيناً أن إسرائيل يمكنها تفسير قرار المحكمة بأنه لا يمثل أمراً بوقف العمليات العسكرية؛ إنما استمرارها بطريقة تحد من التأثير على البنية التحتية المدنية لرفح".

وبين أن "القرار له تفسيرات كثيرة أحدها أن القرار ينص على وقف تام للعملية العسكرية برفح لأنها تؤدي لأضرار جسيمة بالسكان"، مستدركاً: "لكن هذا التفسير هو بالتأكيد ليس ضرورياً، والأقل احتمالاً من وجهة النظر الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "من أجل حفاظ إسرائيل على الدعم الدولي بشأن الحرب في غزة، فإنها ستولي اهتماماً خاصاً للعمليات النوعية برفح، وستعمل على زيادة الإمدادات الإنسانية"، معتبراً أن أمر المحكمة فرصة لإسرائيل لتحسين موقفها بساحة المحكمة.

ورجح الخبير القانوني الإسرائيلي، عيران بورير، أن "تكون صياغة القرار وفق اختيار محكمة العدل محط نزاع تفسيري بشأن استمرار العملية أو محدوديتها"، مبيناً أن ذلك يتيح قدراً من المرونة لإسرائيل لمواصلة نشاطها العسكري برفح.

وحسب بورير، فإن "إسرائيل في حال لم تستجب لأمر المحكمة فإنه القرار قد يرفع لمجلس الأمن الدولي، وهنا تعول تل أبيب على حق النقض (الفيتو) الأمريكي ضد أي قرار للمجلس"، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وأضاف: "في هذه الحالة فإن إسرائيل ربما تكون أمام اتخاذ تدابير من جانب الدول التي تتعاون مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بوقف تصدير الأسلحة لها"، مبيناً أن قرار المحكمة يزيد من المطالبات الدولية ضد إسرائيل.