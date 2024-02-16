"الدعم السريع" تتهم الجيش بالتنصل من مسؤولية فيديو صادم في السودان
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، الجيش السوداني بالتنصل من مسؤولية ذبح ثلاثة أشخاص على يد أفراد من الجيش والتمثيل بجثثهم، حسب فيديو صادم تداوله سودانيون.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، في بيان صحفي، إن القوات المسلحة شرعت في تحقيق بشأن الفيديوهات المتداولة بشأن ذبح أفراد من قوات الدعم السريع على يد أفراد من القوات المسلحة، مضيفا: "ستتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا".
وعبّر سودانيون عن صدمتهم من محتوى فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عناصر يتبعون للجيش السوداني وهم يمثلون برؤوس أشخاص بعد فصلها عن أجسادها، قائلين إن القتلى يتبعون لقوات الدعم السريع.
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، "طالعنا بيان كاذب لميليشيا البرهان الإرهابية وكتائب النظام البائد المتطرفة، تحاول من خلاله التنصل من الجريمة البشعة بذبح ثلاثة أشخاص وقطع رؤوسهم والتمثيل بجثثهم على أسس عرقية وجهوية".
وأضافت أن الجريمة الفظيعة لم تكن الأولى بحق السودانيين، مؤكداً أن حديث الناطق باسم الجيش عن تشكيل لجنة تحقيق محاولة للالتفاف على الحقائق البائنة للشعب السوداني التي خبرها لعهد طويل من الكذب والتدليس وممارسة العنصرية والجهوية والقتل في أبشع صورها، حسب البيان.
وأفاد البيان بأن الأفراد الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول للحادثة يتلقون تعليماتهم مباشرة من قادة الجيش وعناصر النظام البائد، ومعروفون بأسمائهم ورتبهم، وتابع: "لن يستطيع أبواق الفلول حجب ضوء الشمس عن حقيقة هذه الكتائب الإرهابية المتطرفة".
وأكدت "الدعم السريع" أن أفرادها يمارسون أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالقوانين والأخلاق في التعامل مع الآلاف من أسرى الجيش وأعوانهم من عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل، والتعامل معهم وفق القوانين الإنسانية.