"الدعم السريع" تتهم الجيش بالتنصل من مسؤولية فيديو صادم في السودان

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، الجيش السوداني بالتنصل من مسؤولية ذبح ثلاثة أشخاص على يد أفراد من الجيش والتمثيل بجثثهم، حسب فيديو صادم تداوله سودانيون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، في بيان صحفي، إن القوات المسلحة شرعت في تحقيق بشأن الفيديوهات المتداولة بشأن ذبح أفراد من قوات الدعم السريع على يد أفراد من القوات المسلحة، مضيفا: "ستتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا".