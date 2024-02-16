بعد 10 أشهر على الحرب.. خريطة السيطرة العسكرية في السودان

تقدم قوات الدعم السريع

من جهتها، بثت قوات الدعم السريع على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمقاتليها وهم يتجولون في مواقع مختلفة من أم درمان، في رسالة تأكيد منها ببسط سيطرتها على المدينة وصد هجمات الجيش السوداني.

وقالت مصادر عسكرية في قوات الدعم السريع، لـ"إرم نيوز"، إن معارك عنيفة وقعت منذ يوم الأحد الماضي حتى يوم الثلاثاء في مواقع مختلفة بالمدينة.

ووفق المصادر، أسفرت المعارك عن تقدم الدعم السريع في عدة محاور، حيث اقتربت من مقر رئاسة "سلاح المهندسين" التابع للجيش، والذي ظل معزولًا منذ بداية الحرب عن بقية مقار الجيش في الخرطوم.

وأكدت أن قوات الدعم السريع شددت كذلك حصارها على مقر الفرقة 22 التابعة للجيش بمدينة بابنوسة؛ في محاولة لإسقاطها وإحكام سيطرتها على ولاية غرب كردفان المحاددة لإقليم دارفور من الجهة الشرقية.