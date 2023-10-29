الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي شمالي غزة
أصيب ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة في حادثين منفصلين ليل السبت الأحد شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وتُعد هذه الإصابات هي الأولى التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء الجمعة الماضي.
وقال الجيش في بيان "خلال ساعات الليل أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون في شمال قطاع غزة".
وأضاف: "كما أصيب جندي بجروح متوسطة خلال اشتباك مع مسلحين في شمال القطاع".
وقال الجيش، في بيانه، إنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية، قامت الطواقم القتالية المشتركة باستهداف خلايا مسلحين حاولت استهداف القوات وأخرى خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع".
وتابع: "هاجمت طائرات حربية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أكثر من 450 هدفًا لحماس في أرجاء غزة".