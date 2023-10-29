الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي شمالي غزة

أصيب ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة في حادثين منفصلين ليل السبت الأحد شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وتُعد هذه الإصابات هي الأولى التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء الجمعة الماضي.

وقال الجيش في بيان "خلال ساعات الليل أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون في شمال قطاع غزة".