سياسة ماكرون إزاء الحرب في غزة تثير استياء دبلوماسيين فرنسيين

وقد تحدث بوشار في موضوعها مع أحد الأشخاص الذين علموا بها.

وتستقبل وزارة الخارجية يوميا عشرات، أو أكثر، من المذكرات الدبلوماسية التي ترسلها سفارات وقنصليات فرنسا في مختلف أنحاء العالم، لكنها ليست موجهة للعلن.

لذلك يعتبر تسريب هذه المذكرة أمرا "غير عرضي"، وفق ما أوضح دبلوماسي في باريس لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، وذلك في الوقت الذي تثير فيه الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين نقاشا محتدما في المجتمع الفرنسي، لم تسلم منه حتى وزارة الخارجية.

تبدو تلك الوثيقة عبارة عن "مبادرة لسفراء يتقاسمون التشخيص نفسه" للوضع، كما يلاحظ بوشار، الذي عمل سابقا مديرا لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

وهي أيضا "تعبر عن القلق من ملاحظة فقدان فرنسا لتأثيرها، بما في ذلك في بلدان تربطها بها علاقات جيدة تقليديا، مثل لبنان والأردن ومصر".

من جهتها، ردت الناطقة باسم الخارجية، آن كلير لوجاندر، أن الوزارة "لا تعلق على المراسلات الدبلوماسية ذات الطبيعة السرية".

وأضافت منبهة إلى أن "الدبلوماسية ليست موضوع آراء شخصية يعبر عنها في الصحافة، فواجب التحفظ والولاء ينطبق على الدبلوماسيين كما على جميع الموظفين".

أما السفير السابق في العراق وتونس، إيف أوبان دو لامسوزيير، فيعتبر أن هذه المذكرة "نتيجة للمواقف المتتالية لماكرون حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غير المفهومة" بالنسبة لبعض السفراء.

وأضاف "هناك انطباع أن الأمر يتعلق بمبادرات واقتراحات غير مفكر فيها أو مرتجلة تماما، مثل دعوته إلى توسيع مهام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لتشمل قتال حركة حماس".

وهو موقف "لا فائدة ولا طائل منه"، باعتبار أن العديد من الدول العربية ما كانت لتوافقه.

"ضياع التأثير"

ويستطرد دو لامسوزيير معتبرا أن مواقف ماكرون تجعل السياسة الخارجية لفرنسا "غير مفهومة"، ما يعقد مهمة سفرائها في الميدان.

ويذكر أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان منذ عهد الرئيس شارل ديغول وحتى جاك شيراك "عنصرا بنيويا للسياسة الخارجية لفرنسا"، آسفا لكون هذه القضية فقدت "مركزيتها".

وأضاف أن "المسألة جدية لأنها ترتبط بضياع التأثير في المنطقة".