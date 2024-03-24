الصومال.. 17 قتيلا في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية

وأضاف أن سبعة جنود صوماليين، منهم قائد القاعدة، وعشرة من مقاتلي حركة الشباب قُتلوا خلال القتال.

وقال بعض السكان في المنطقة إن حركة الشباب أحرقت أيضا مركبات عسكرية واستولت على مركبات أخرى خلال الهجوم.

وأصدرت حركة الشباب بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها قتلت 57 جنديا من الحكومة.

وكثيرا ما تقدم الجماعة أرقاما للقتلى والجرحى أعلى من الأرقام التي تعلنها الحكومة.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين بالحكومة الصومالية للتعليق.

وتقاتل الجماعة المتحالفة مع تنظيم القاعدة منذ ما يقرب من عقدين للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وإقامة حكمها الخاص استنادا إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.