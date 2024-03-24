الصومال.. 17 قتيلا في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية
قُتل 17 شخصا على الأقل اليوم السبت، إثر هجوم شنته حركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية.
وسيطر المهاجمون لفترة وجيزة على قاعدة بوسلي في منطقة شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد، وفق ما نقلت "رويترز" عن الجماعة ومسؤولين أمنيين.
وقال ضابط بالجيش الصومالي إن مقاتلين مسلحين من حركة الشباب شقوا طريقهم إلى المنشأة باستخدام سيارات انتحارية ملغومة.
ورفض الضابط ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام.
وأضاف: "هاجمت عدة سيارات انتحارية ملغومة القاعدة بعد قتال عنيف... وسيطرت الشباب على القاعدة لفترة وجيزة".
وتابع "بعد ذلك خاضت تعزيزات حكومية معارك ضارية مع الحركة وطردتها".
وأضاف أن سبعة جنود صوماليين، منهم قائد القاعدة، وعشرة من مقاتلي حركة الشباب قُتلوا خلال القتال.
وقال بعض السكان في المنطقة إن حركة الشباب أحرقت أيضا مركبات عسكرية واستولت على مركبات أخرى خلال الهجوم.
وأصدرت حركة الشباب بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها قتلت 57 جنديا من الحكومة.
وكثيرا ما تقدم الجماعة أرقاما للقتلى والجرحى أعلى من الأرقام التي تعلنها الحكومة.
ولم يتسن الوصول لمسؤولين بالحكومة الصومالية للتعليق.
وتقاتل الجماعة المتحالفة مع تنظيم القاعدة منذ ما يقرب من عقدين للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وإقامة حكمها الخاص استنادا إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.