بغداد: التحالف الدولي تحوَّل إلى عامل عدم استقرار للعراق

اتهمت بغداد، اليوم الخميس، التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الذي تقوده واشنطن، بأنه تحوّل إلى "عامل عدم استقرار للعراق" غداة ضربة أمريكية في بغداد أدّت إلى مقتل قيادي في فصيل موالٍ لإيران.

وقال يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان: "إن الضربات الأمريكية "تهدّد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، بعد ضربات شنَّتها واشنطن على الأراضي العراقية ضدّ فصائل موالية لإيران ردًّا على هجمات طالت القوات الأمريكية".

وأضاف أن "هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أيّ قت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف، الذي تحوَّل إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدّد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي".