مدير عام "الأونروا": الوكالة مهددة بـ"الموت"

حذَّر مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، من أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة مهددة بـ"الموت".

وجاءت تلك التحذيرات بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم للوكالة إثر مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي "الأونروا" شاركوا في هجوم حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على جنوب إسرائيل.

وقال لازاريني في مقابلة مع شبكة "آر.تي.إس" السويسرية، بُثت، اليوم السبت: "الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف: "الذي على المحك هو مصير الفلسطينيين، اليوم، في غزة على المدى القصير، والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق".