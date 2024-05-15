اتفاق صلح بين قوتي "الردع" و"اللواء 444" في ليبيا (فيديو)
شهدت ليبيا، في وقت متأخر الثلاثاء، التوصل لاتفاق صلح بين رئيس "جهاز الردع" عبدالرؤوف كارة وآمر "اللواء 444" محمود حمزة.
وجرى الاتفاق والإعلان عن اتفاق الصلح بين القوتين العسكريتين، في مقر "بلدية سوق الجمعة"، بحضور عدد من أعيان وحكماء المنطقة.
وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا مقاطع تظهر تجمعات احتفالية ابتهج فيها مواطنون ليبيون بالتوصل لاتفاق الصلح بين القوتين العسكريتين في العاصمة طرابلس.
وانتشر كذلك مقطع يظهر لحظة خروج محمود حمزة وكارة من مقر بلدية سوق الجمعة بعد الاجتماع الذي أفضى إلى اتفاق الصلح.
وخرج حمزة وكارة وسط صيحات العشرات من المواطنين الليبيين الذين هتفوا "ليبيا ليبيا".
وجاء في بيان نشره مجلس بلدي سوق الجمعة عبر فيسبوك: "بقلوب ملؤها المودة والمحبة والأخوة الصادقة وفق اللّه الخيرين من أبناء منطقة سوق الجمعة لجمع الكلمة ورأب الصدع ولم الشمل بين أبناء هذه البلدية وتقارب وجهات النظر وتغليب مصلحة البلاد والعباد...".
وأضاف البيان: "الحمد لله على نعمة الإصلاح ذات البين وإزالة أسباب الخصام والنزاع، بالتّسامح والعفو والتّراضي والإصلاح بين الناس عبادة عظيمة وخلق كريم ومن أعظم الأمور المقربة إلى الله جل وعلا...".