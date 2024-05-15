اتفاق صلح بين قوتي "الردع" و"اللواء 444" في ليبيا (فيديو)

شهدت ليبيا، في وقت متأخر الثلاثاء، التوصل لاتفاق صلح بين رئيس "جهاز الردع" عبدالرؤوف كارة وآمر "اللواء 444" محمود حمزة.

وجرى الاتفاق والإعلان عن اتفاق الصلح بين القوتين العسكريتين، في مقر "بلدية سوق الجمعة"، بحضور عدد من أعيان وحكماء المنطقة.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا مقاطع تظهر تجمعات احتفالية ابتهج فيها مواطنون ليبيون بالتوصل لاتفاق الصلح بين القوتين العسكريتين في العاصمة طرابلس.