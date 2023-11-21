لماذا ترفض مصر تهجير سكان غزة؟

وأضاف أبو العلا، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الدولة المصرية تضغط بكل الإمكانيات لتوفير المساعدات كافة للشعب الفلسطيني في غزة، لمنع حدوث سيناريو التهجير، وتجنبًا لتفجر الأوضاع"، مُشيرًا إلى أن "كلمة مدبولي شملت تهديدًا ووعيدًا لمن يتجرأ على مصر لفرض الأمر الواقع".

واعتبر رئيس الوزراء المصري، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، أن "أي تهجير لأهالي قطاع غزة يُمثّل تهديدًا واضحًا للدولة المصرية وسلامة أراضيها"، مُرجحًا لجوء القاهرة إلى الخيارات الدبلوماسية، دون اللجوء إلى "خيارات عسكرية".

وعلى مدى أسابيع الحرب الماضية، لم تترك مصر مناسبة رسمية أو عبر القنوات الدبلوماسية إلا وتؤكد رفضها القاطع لأي سيناريو يتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لما يحمله هذا السيناريو من أخطار على الأمن القومي المصري.

تداعيات عسكرية

وترى القاهرة أن للحرب الراهنة في غزة "مخاطر سياسية وأمنية تتجاوز أي محفزات اقتصادية آنية"، معتبرةً أن "الغرض من التهجير تصفية القضية الفلسطينية".

وحذّر الرئيس المصري مرارًا وتكرارًا من استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، متوقعًا أن "تكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة".

وفي أكثر من مناسبة، شدد السيسي على أن "تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها"، مشيرًا إلى أن "حصار قطاع غزة هدفه في النهاية نقل الفلسطينيين إلى مصر"، ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى "إعلاء صوت الحكمة" وتفعيل القرارات الدولية بهذا الشأن.

ويقول عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عماد خليل، إن "رسائل الجلسة الاستثنائية للبرلمان، اليوم، التي تأتي في ضوء استخدام أولى الأدوات الرقابية لمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، وبحضور رئيس الوزراء نفسه، تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم استنادًا إلى مناقشة 16 طلب إحاطة من نواب يمثلون كل التيارات السياسية".