ما هو "معبر 96" العسكري الجديد الذي اختبرته إسرائيل للمرة الأولى؟ (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اختبار معبر بري جديد إلى شمال قطاع غزة، يطلق عليه "المعبر 96"، خلال ساعات ليل الثلاثاء، من خلال تجربة إدخال شاحنات مساعدات إنسانية.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن القيادة السياسية أصدرت تعليماتها ببدء تجربة هذا المعبر الجديد بإدخال 6 شاحنات مساعدات إلى شمال قطاع غزة، للمرة الأولى، "كخطوة تجريبية تهدف إلى منع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات"، على حد قوله.

وأكد الجيش، أن الشاحنات خضعت لتفتيش أمني صارم من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية في معبر "كرم أبوسالم" جنوب القطاع، وهي محملة بمساعدات تبرع بها "برنامج الأغذية العالمي".

ونشر الجيش الإسرائيلي صورًا ومقاطع فيديو تظهر شاحنات تحتوي على مساعدات إنسانية من "برنامج الأغذية العالمي" في موقع محدد شمال قطاع غزة، فيما أكد متحدث باسم الجيش أن نتائج التجربة ستعرض على الجهات السياسية.