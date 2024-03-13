ما هو "معبر 96" العسكري الجديد الذي اختبرته إسرائيل للمرة الأولى؟ (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اختبار معبر بري جديد إلى شمال قطاع غزة، يطلق عليه "المعبر 96"، خلال ساعات ليل الثلاثاء، من خلال تجربة إدخال شاحنات مساعدات إنسانية.
وكشف الجيش الإسرائيلي أن القيادة السياسية أصدرت تعليماتها ببدء تجربة هذا المعبر الجديد بإدخال 6 شاحنات مساعدات إلى شمال قطاع غزة، للمرة الأولى، "كخطوة تجريبية تهدف إلى منع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات"، على حد قوله.
وأكد الجيش، أن الشاحنات خضعت لتفتيش أمني صارم من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية في معبر "كرم أبوسالم" جنوب القطاع، وهي محملة بمساعدات تبرع بها "برنامج الأغذية العالمي".
ونشر الجيش الإسرائيلي صورًا ومقاطع فيديو تظهر شاحنات تحتوي على مساعدات إنسانية من "برنامج الأغذية العالمي" في موقع محدد شمال قطاع غزة، فيما أكد متحدث باسم الجيش أن نتائج التجربة ستعرض على الجهات السياسية.
وتقول مصادر عبرية، إن "الممر 96" عبارة عن طريق سريع دشنته إسرائيل خلال الحرب، من جهتها، بمحاذاة قطاع غزة، لإيصال المساعدات من الجنوب إلى الشمال.
ويقول موقع "واللا" العبري في تقرير له، إن اختبار هذا المعبر الجديد يأتي بعدما شهد الشهر الماضي "أعمال شغب اندلعت حول شاحنة مساعدات" سمحت لها إسرائيل بالدخول إلى غزة، إلا أن من وصفها الموقع بـ "العصابات الفلسطينية" حاولت الاستيلاء على الشاحنة ونهبها.
ويضيف الموقع أن تلك الواقعة "أدت إلى إصابة سائق الشاحنة بالذعر فاقتحم الحشود المتجمعة بسرعة كبيرة ما أسفر عن مقتل 81 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 700 آخرين".
ويؤكد "واللا" أن الحادثة وقعت بالقرب من موقع للجيش الإسرائيلي، حيث كان دور الجنود هو السماح بعبور الشاحنات كجزء من عملية لنقل المساعدات الإنسانية، إلا أن الجنود أحسوا بالخطر مع اقتراب الحشود من موقعهم فأطلقوا النار والحادث قيد التحقيق.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مقتل أكثر من 100 فلسطيني إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات في شمال قطاع غزة.
من جهته، علق موقع "كيكار هشابات" اليميني الإسرائيلي على المعبر الجديد قائلاً إنه يمثل انطلاقة لتوزيع المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.
وقال الموقع في تقرير له، إنه "للمرة الأولى، أدخل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، 6 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة عبر (معبر 96)، بتوجيه من المستوى السياسي".
وأوضح الموقع أن "هذا هو أول استخدام لطريق بري جديد أنشأه الجيش الإسرائيلي موازيًا للسياج للوصول إلى شمال قطاع غزة".
وأشار الموقع، إلى أن هذه "أول قافلة تنجح في الوصول إلى الشمال منذ الـ20 من فبراير/شباط حيث أكد برنامج الغذاء العالمي توصيل ما يكفي حاجة 25 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة".