محاصرون بمستشفى الشفاء يروون لـ"إرم نيوز" أوضاعًا مروّعة

روى محاصرون بمستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، تفاصيل الاشتباكات المسلحة الدائرة بين عناصر من حركة حماس والجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى، مؤكدين أن أوضاعهم مروعة للغاية.

ويفرض الجيش الإسرائيلي، حصارًا عسكريًّا مطبقًا على مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، وذلك بعد أن نجح في الوصول إليه من عدة محاور، إذ تزعم إسرائيل أن المستشفى معقل لحركة حماس وجناحها المسلح.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "لا يزال هناك عدة آلاف من الأشخاص في باحة المستشفى، وأنه يجب إجلاؤهم"، فيما حذرت منظمات دولية، من تحول المستشفى لـ"مشرحة"، على إثر المعارك العنيفة التي تدور في محيطه.

أوضاع مروّعة

وقال محمود القصاص، أحد المحاصرين بمستشفى الشفاء، إن "الأوضاع داخل المستشفى صعبة للغاية، خاصة، وأن مئات العائلات التي لم تخلِ المستشفى محاصرة مع الطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المباني الطبية".

وأوضح القصاص، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "جميع العائلات الذين جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن يفترشون الأرض، ولا يستطيع أحد منهم التحرك سواء داخل المباني أو خارجها، خوفًا من الاستهداف الإسرائيلي".

وأضاف: "هناك اشتباكات عنيفة للغاية في محيط المستشفى ونسمع صوت إطلاق النار والمدافع، كما إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية والطيران الحربي عددًا من الأماكن داخل المستشفى"، متابعًا: "ننتظر الموت بأيّ لحظة".

وبين أن "العائلات وحتى المرضى والطواقم الطبية لا يتوفر لديها الماء أو الغذاء اللازم لبقائهم على قيد الحياة، علاوة على الخوف الشديد لديهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم"، قائلًا: "نحن أمام خيارين إما الموت بالقصف وإما الموت جوعًا".