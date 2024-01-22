واشنطن: استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن "كذب"

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت أنها نفذت هجوماً على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن.

وقال المتحدث باسمها يحيى سريع، إن الميليشيا "مستمرة في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني على بلدنا وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي".

وتوعد بأن الرد على الاستهداف الأمريكي والبريطاني لمواقع تابعة للميليشيا في اليمن "قادم لا محالة"، وأضاف أن "أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".