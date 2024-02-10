الحصول على مياه الشرب.. مهمة ثمنها الموت في غزة

وأشار الشيخ خليل، إلى أن "سكان غزة يجوبون مناطق كثيرة ويقطعون مسافات طويلة سيراً على الأقدام، ويعرّضون أنفسهم للخطر في بعض الأحيان، من أجل الحصول على مياه الشرب"، مؤكداً على ضرورة حل هذه الأزمة.

ومن جنوب القطاع، يقول النازح لمدينة خانيونس، عاهد أبو عزوم، إن "المياه الصالحة للشرب موجودة، لكنها شحيحة للغاية"، لافتاً إلى أنه كان يخصّص من ثلاث إلى أربع ساعات يوميا في مهمة البحث عن 20 لتراً من مياه الشرب.

وأوضح أبو عزوم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "وبعد الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، أصبحت المهمة أصعب، ويمكن أن تؤدي لمقتل النازح الذي يبحث لأسرته عن مياه شرب، خاصة أن القوات الإسرائيلية والقناصة ينتشرون في كل مكان".

وأضاف: "كنت شاهداً على إصابة ومقتل عدد من السكان والنازحين خلال بحثهم عن المياه، وأن هذه المهمة قد تكلّف الأشخاص أرواحهم، وأن البديل عن ذلك هو الموت عطشاً أو استخدام المياه العادمة وغير الصالحة".