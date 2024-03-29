خشية سقوط حكومته.. نتنياهو يوافق على جولة جديدة من محادثات "الهدنة"

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وافق على جولة جديدة من محادثات الهدنة ستجرى في "الأيام المقبلة" عبر الوسطاء مع حركة حماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن بمعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

وجاء في بيان للمكتب أنه "بناء على ما ورد عن مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وَجب التوضيح أن رئيس الوزراء تحدث مع مدير الموساد ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووافق على الجولة التالية من المحادثات - في الأيام المقبلة - في الدوحة والقاهرة، مع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات"، بحسب "فرانس برس".

وغادر الوفد التقني الإسرائيلي الدوحة يوم الثلاثاء، ووصل طرفا المفاوضات إلى طريق مسدود، رغم أنه كان يعول عليها باعتبارها مساراً منفصلاً عن قرار مجلس الأمن الذي طلب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة.

وحمَّلت حماس نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات، وقالت إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس/ آذار الجاري.

وتتضمن هذه الرؤية 4 نقاط رئيسة هي: وقف إطلاق النار الشامل، انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، عودة النازحين، تبادل حقيقي للأسرى.