"مقرب من السنوار وضيف".. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اغتيال أحد "كبار المسؤولين" في حماس، وقال إنه كان يعمل رئيسا لجهاز الإنتاج لدى الجناح العسكري للحركة، ومقرب من زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي أن "رعد ثابت كان يشغل منصب قائد هيئة الإمداد في الجناح العسكري لحماس، قبل أن يرأس جهاز الإنتاج في الحركة".

وقال إن "رعد ثابت صديق مقرب لكل من يحيى السنوار ومحمد ضيف ومروان عيسى، وكان أحد أعمدة حركة حماس في كل ما يتعلق بالعتاد والأسلحة".

وأضاف هاغاري، أن "ثابت كان يتواجد في مجمع الشفاء الطبي".