"الإندبندنت": افتقار نتنياهو إلى رؤية للتعايش السلمي يفاقم حرب غزة

قالت صحيفة بريطانية إن عناد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافتقاره إلى رؤية للتعايش السلمي وسط تزايد الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار، يؤديان إلى تفاقم الصراع في غزة.

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها، أن نهج المواجهة الذي يتبعه نتنياهو أدى إلى توتر علاقات إسرائيل مع حلفائها، لاسيما الولايات المتحدة.

وبينت أنه في مواجهة تصاعد الخسائر البشرية والانتكاسات الدبلوماسية، أصبحت قيادة نتنياهو موضع شك على نحو متزايد، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى نهج جديد لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ولفتت إلى ما تشهده إسرائيل من احتجاجات واسعة النطاق، تطالب بإقالة رئيس الوزراء من منصبه، الأمر الذي يعكس المعارضة المتزايدة لطريقة تعامله مع الصراع في غزة.