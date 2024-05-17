خبراء: حرب غزة تدخل منعطفا جديدا بعد تشغيل الميناء الأمريكي

اعتبر خبراء أن تشغيل الميناء الأمريكي العائم في غزة، هو بمثابة مرحلة جديدة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المقرر تشغيل الميناء العائم، الذي بناه الجيش الأمريكي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط جنوب غربي مدينة غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسريع وصول المساعدات إلى القطاع، وفق ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية.

وبحسب الولايات المتحدة، فإن الميناء العائم الذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار، سيعمل على ايصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة حماس منذ سبعة أشهر، وسط تساؤلات حول إمكانية أن يكون بديلًا لمعابر غزة.

ولم يحدد المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، موعدًا لبدء التشغيل، إلا أنه أكد أن ذلك سيكون خلال الأيام المقبلة.

وأشار رايدر إلى وجود مدمرات تابعة لقوات البحرية الأمريكية في المنطقة، قادرة على توفير دعم أمني لعملية تشغيل الميناء.