سقوط صواريخ على مستوطنة "كريات شمونة" (فيديو)

شهدت جبهة جنوب لبنان أوضاعًا ساخنة، الأحد، إذ تبادل الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله عمليات القصف على جانبي الحدود.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوَّت بمستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، جراء سقوط صواريخ دقيقة.

وتحدثت مصادر جنوب لبنان، عن وقوع إصابتين جراء الغارة الإسرائيلية على محيط جبل بلاط بين بلدتي راميا ومروحين، وذلك في سياق سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين راميا وعيتا الشعب والقوزح في القطاع الأوسط، بالترافق مع القصف بالمدفعية.

كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على زبقين ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل، وتسببت الغارة على حولا بتضرر مقبرة البلدة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "طائرات مقاتلة هاجمت موقعين عسكريين تابعين لحزب الله، وإن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران المدفعية لإزالة التهديد باتجاه عدة مناطق جنوب لبنان".

وترافقت الغارات مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية الثقيلة طال المنازل في بلدات: الضهيرة، وطير حرفا، وشيحين، ومجدل زون، ويارين، والجبين، والناقورة، في القطاع الغربي، حيث دوَّت صفارات الإنذار في المقر العام لقوات اليونيفيل، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية.