بصفة ومزايا لاجئين.. أمريكا تدرس استضافة فلسطينيين من غزة

تدرس الولايات المتحدة استضافة فلسطينيين بصفة لاجئ، وهي خطوة من شأنها أن توفر ملاذًا آمنًا دائمًا للفارين من غزة، فيما تناقش إدارة بايدن عددًا من المقترحات بهذا الشأن، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وتظهر وثائق للحكومة الفيدرالية الأمريكية حصلت عليها الشبكة الأمريكية، أن كبار المسؤولين في العديد من الوكالات الأمريكية الفيدرالية في الأسابيع الأخيرة، ناقشوا التطبيق العملي للخيارات المختلفة لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أفراد عائلات مباشرون من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين.

ويتضمن أحد هذه المقترحات استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي المعمول به منذ عقود للترحيب بالفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة، والذين تمكنوا من الفرار من غزة ودخول مصر المجاورة.

وتظهر الوثائق أن كبار المسؤولين الأمريكيين ناقشوا أيضًا إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أمريكيون. وستتطلب هذه الخطط التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة.

الشروط والمزايا

يشترط بالمؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة بصفة اللاجئ، اجتياز سلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية؛ ما يوفر للمستفيدين الإقامة الدائمة، ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة على السكن، وطريقًا للحصول على الجنسية الأمريكية.

وفي حين أن من المتوقع أن يكون عدد السكان المؤهلين صغيرا نسبيا، فإن الخطط التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون يمكن أن توفر شريان حياة لبعض الفلسطينيين الفارين من الحرب بين إسرائيل وحماس التي تقول سلطات الصحة العامة المحلية إنها أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص وشردت مئات آلاف المدنيين في غزة.

"رفض التهجير قسرًا"

وفي بيان قدمه لشبكة "سي بي إس نيوز" في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة" ساعدت أكثر من 1800 مواطن أمريكي وعائلاتهم على مغادرة غزة، وقد جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة.

وبناءً على توجيهات الرئيس بايدن، سنواصل مساعدة بعض الأفراد الضعفاء على نحو خاص، مثل الأطفال الذين يعانون مشاكل صحية خطيرة والأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج من السرطان، على الابتعاد عن الأذى وتلقي الرعاية في المستشفيات القريبة في المنطقة.