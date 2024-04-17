العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 5 آلاف عام من متحف أمريكي (صور)

ووفقا للمتحف فإن القطعة الأثرية قد تم شراؤها في عام 1955، وتاريخها يعود لحوالي 2900-2600 قبل الميلاد.

وأشارت الصحيفة أن القطعة عبارة عن تمثال مصنوع من النحاس لرجل عارٍ يحمل صندوقا على رأسه وربما يكون قربانا، وفقا لما جاء في الوصف المنشور على موقع المتحف الرسمي.

وأشار متحف متروبوليتان إلى أن القطعة الأثرية كانت معروضة في أروقته خلال العقود الأخيرة، قبل أن يجري إغلاق بعض صالات العرض نتيجة أعمال التجديد التي بدأت في يناير 2023.

وتعرضت غالبية المواقع الأثرية في العراق للنهب والسرقة على مدى عقود، خصوصا بعد غزو العراق عام 2003 ودخول تنظيم داعش عام 2014.