العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 5 آلاف عام من متحف أمريكي (صور)
أعاد متحف متروبوليتان للفنون منحوتة سومرية للعراق تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وكانت موجودة في المتحف منذ ما يقرب من 70 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكانت القطعة الأثرية القديمة موجودة في مجموعة المتحف منذ ما يقرب من 70 عامًا.
وقال مدير المتحف ماكس هولين في بيان: "إن متحف متروبوليتان ملتزم بجمع الآثار بشكل مسؤول وبالإدارة المشتركة للتراث الثقافي العالمي".
وأضاف: "يشرفنا أن نتعاون مع جمهورية العراق في إعادة هذا التمثال، ونحن نقدر العلاقات المهمة التي عززناها مع زملائنا هناك".
وجرت إعادة التمثال النحاسي خلال حفل أقيم في واشنطن، وحضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ووفقا للمتحف فإن القطعة الأثرية قد تم شراؤها في عام 1955، وتاريخها يعود لحوالي 2900-2600 قبل الميلاد.
وأشارت الصحيفة أن القطعة عبارة عن تمثال مصنوع من النحاس لرجل عارٍ يحمل صندوقا على رأسه وربما يكون قربانا، وفقا لما جاء في الوصف المنشور على موقع المتحف الرسمي.
وأشار متحف متروبوليتان إلى أن القطعة الأثرية كانت معروضة في أروقته خلال العقود الأخيرة، قبل أن يجري إغلاق بعض صالات العرض نتيجة أعمال التجديد التي بدأت في يناير 2023.
وتعرضت غالبية المواقع الأثرية في العراق للنهب والسرقة على مدى عقود، خصوصا بعد غزو العراق عام 2003 ودخول تنظيم داعش عام 2014.