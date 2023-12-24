لابيد: الثقة "مفقودة" بين حكومة نتنياهو والجيش

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، طريقة تعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع الجيش، قائلا إن "الثقة مفقودة بين المستويين السياسي والعسكري".

وذكر لابيد، الذي يترأس حزبًا ليبراليًّا معارضًا هو "هناك مستقبل"، أنه كان على قناعة بأن هذه الحكومة ستسقط خلال التصويت على الموازنة العامة، لكن الأمر لم يحدث.

وتابع في حديثه مع هيئة البث الإسرائيلي الأحد، إن الجيش الإسرائيلي "يعلم أن فوقه حكومة ستسعد للغاية لتوجيه الاتهامات إليه، وعلى الصعيد القومي، هذا وضع غير محتمل على المدى البعيد".

وقدر لابيد أن الحرب على غزة ستنتقل إلى المرحلة التالية في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2024، ورأى أنه يتعين زيادة الجهود الرامية لاطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وممارسة المزيد من الضغوط المباشرة وغير المباشرة على الحركة.