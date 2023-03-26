لابيد عقب إقالة غالانت: نتنياهو خطر على أمن إسرائيل
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في أول تصريح له عقب إقالة رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو وزيرَ الدفاع يوآف غالانت، أن رئيس وزراء إسرائيل "خطر على أمن دولة إسرائيل"، في حين علق وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على القرار بقوله "الآن بدأ الإصلاح".
وأضاف لابيد في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "إقالة وزير الدفاع لمجرد كونه حذر من مغبة تعريض أمن إسرائيل للخطر هو تدنٍ جديد لحكومة معادية للصيهونية".
وشدد لابيد على أن قرار إقالة نتنياهو وزيرَ الدفاع مسّ الأمن القومي وتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين، مضيفاً: "نتنياهو يمكنه إقالة غالانت، لكن لا يمكنه أن يطرد الشعب الإسرائيلي.. إن رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن دولة إسرائيل".
في المقابل، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على قرار الإقالة قائلا عبر حسابه الرسمي على تويتر، "الآن بدأ الإصلاح".
وأصدر غالانت، السبت، إعلانا دعا فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى وقف خطة الإصلاح القضائي لفترة كافية للانخراط بشكل أعمق في مفاوضات مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
وأثارت دعوة غالانت غضب بعض شركاء نتنياهو، حيث طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، في وقت سابق، نتنياهو بإقالة غالانت.