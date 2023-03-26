لابيد عقب إقالة غالانت: نتنياهو خطر على أمن إسرائيل

وأضاف لابيد في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "إقالة وزير الدفاع لمجرد كونه حذر من مغبة تعريض أمن إسرائيل للخطر هو تدنٍ جديد لحكومة معادية للصيهونية".

وشدد لابيد على أن قرار إقالة نتنياهو وزيرَ الدفاع مسّ الأمن القومي وتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين، مضيفاً: "نتنياهو يمكنه إقالة غالانت، لكن لا يمكنه أن يطرد الشعب الإسرائيلي.. إن رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن دولة إسرائيل".

في المقابل، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على قرار الإقالة قائلا عبر حسابه الرسمي على تويتر، "الآن بدأ الإصلاح".