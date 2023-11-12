إسرائيل تقصف "بنى تحتية" في سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن طائراته الحربية قصفت ما وصفها "بنى تحتية إرهابية" في سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية استهدفت الجزء المحتل من الجولان السوري.
وقال الجيش في بيان مقتضب "قبل قليل وردا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)، قصفت طائرات مقاتلة بنى تحتية إرهابية في سوريا".
وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان المحتل وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.
كانت إسرائيل شنت ضربات في الأراضي السورية الجمعة بعد سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات (جنوب) قالت إن مصدرها سوريا.
وصعّد الجيش الإسرائيلي وتيرة قصفه على الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر هجوما غير مسبوق من البر والبحر والجو على إسرائيل التي تقوم مذاك بقصف عنيف على قطاع غزة المحاصر.