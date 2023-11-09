قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في جنوب سوريا

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات إسرائيلية "استهدفت بشكل مباشر، نقاطا عسكرية لقوات النظام تشمل كتيبة دفاع جوي ورادار في منطقتي تل قليب وتل المسيح في محافظة السويداء".

وذكر المرصد أن هذه الضربات "تزامنت مع استهداف لمحيط دمشق، حيث دوت 3 انفجارات على الأقل في محيط العاصمة دمشق، نتيجة قصف إسرائيلي لمحيط بلدة عقربا".

ووفقا للمرصد، يتواجد ضمن المنطقة مطار عسكري يبعد أكثر من 10 كيلو متر غرب مطار دمشق الدولي، ومزارع تقع بين منطقتي السيدة زينب- عقربا التي يتواجد ضمنها حزب الله اللبناني جنوب غرب ريف دمشق.

وأدى القصف لوقوع 3 قتلى من حزب الله و3 جرحى آخرين مجهولي الهوية والجنسية كحصيلة أولية، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لأهداف في أجواء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصعّدت إسرائيل من ضرباتها البرية والجوية على سورية بشكل كبير منذ بدء حرب غزة، وأسفرت الضربات عن خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة لأكثر من مرة.