اليابان توقف تمويل الأونروا بعد مزاعم إسرائيلية حول موظفيها في غزة

أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، أنها قررت تعليق التمويل الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي تجري فيه الوكالة تحقيقاً في مزاعم عن ضلوع أفراد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على مناطق في جنوب إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية إن اليابان "تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم الإرهابي على إسرائيل" وإنها "تحث الأونروا بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة".

وحثّ مسؤولون في الأمم المتحدة الدول، بما في ذلك كبار المانحين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، على إعادة النظر في قرار وقف تمويلها للوكالة.

واليابان هي سادس أكبر جهة مانحة للوكالة وفقاً لبيانات "الأونروا" لعام 2022.