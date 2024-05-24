الجزائر وباريس توقعان اتفاقية حول "ملف الذاكرة"

وقَّعت الجزائر وفرنسا، الخميس، اتفاقية مشتركة حول ملف الذاكرة واسترجاع الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

وذكرت إذاعة الجزائر الدولية (رسمية)، أن اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة ممثلة برئيسها المؤرخ لحسن زغيدي، وقعت مع اللجنة الفرنسية للحقيقة والذاكرة ممثلة بالمؤرخ بنجامين ستورا، اتفاقية ومذكرة مشتركة.

وقالت الإذاعة، إن "عملية التوقيع التي جرت في العاصمة الجزائر، جاءت عقب اختتام الاجتماع الخامس بين اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للذاكرة".

وتهدف الاتفاقية إلى "استرجاع الأرشيف الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية وممتلكات لا تقدّر قيمتها التاريخية بثمن في قلوب الشعب الجزائري"، بحسب الإذاعة.

وانطلق الاجتماع الخامس للجنة المشتركة، الاثنين الماضي، في الجزائر العاصمة، والذي سبق أن وصفه زغيدي بأنه "إجرائي وعملي" دون أن يكشف عن تفاصيله، وفقًا لوكالة "الأناضول".

ولم تقدم معلومات إضافية عن مضمون الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.