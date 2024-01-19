رصد طائرات مسيّرة قرب ناقلة أمريكية قبالة المكلا اليمنية

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إن ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب 4 طائرات مسيَّرة منها، وإحاطتها على بعد نحو 87 ميلاً جنوب شرق المكلا في اليمن.

وأضافت "أمبري" في مذكرة تحذيرية: "تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيَّرة في الماء. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. لم تتضرر الناقلة وواصلت رحلتها".

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقَّت تقريرًا عن واقعة على بعد 85 ميلاً بحريًا جنوب شرقي الشحر في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت البحرية الهندية إنها أنقذت أفراد طاقم سفينة مملوكة لأمريكيين في خليج عدن بعد هجوم لميليشيات الحوثيين اليمنية عليها، وذلك في ظل تسبب التوتر في الممرات البحرية بالمنطقة بتعطيل حركة التجارة العالمية.