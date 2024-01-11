بلينكن يبحث مع السيسي تطورات حرب غزة ومباحثات الوسطاء

وجاء بلينكن، الذي زار تسع دول والضفة الغربية في أسبوع، لإسرائيل بتصور مبدئي مفاده أن تسهم دول الجوار في إعادة تأهيل قطاع غزة بعد الحرب وتواصل التكامل الاقتصادي مع إسرائيل، بشرط التزام إسرائيل بالسماح في نهاية المطاف بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وستشمل تلك الدولة قطاع غزة والضفة الغربية، إذ التقى بلينكن بعباس في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله أمس الأربعاء.

وتريد واشنطن من السلطة الفلسطينية أن تقوم بإصلاحات وتستعيد مصداقيتها من أجل تولي شؤون قطاع غزة إذا حققت إسرائيل هدفها المتمثل في القضاء على حماس التي تدير القطاع منذ عام 2007.

ومن المرجح أن يناقش بلينكن في القاهرة المحادثات الجارية مع حماس بوساطة مصر وقطر.

وقال لشبكة "إن.بي.سي" في مقابلة، يوم الثلاثاء، إنه يأمل أن تشارك حماس في محادثات بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

ولم يستمر اتفاق سابق تضمَّن وقفًا مؤقتًا للقتال وإطلاق سراح أكثر من 100 من المحتجزين.