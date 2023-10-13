السعودية ترفض "التهجير القسري" لسكان غزة
أعلنت السعودية، الجمعة، أنها ترفض بشكل قاطع دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وتدين استمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.
وجاء الموقف السعودي بعد أن طالب الجيش الإسرائيلي سكان مناطق في قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبًا.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية السعودية أن "المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية".
وطالب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بـ"توفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، لا سيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة".
وأوضح البيان أن المملكة طالبت برفع الحصار عن غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، والدفع بعملية السلام لإيجاد حلٍ عادل وشامل، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.