السعودية ترفض "التهجير القسري" لسكان غزة

أعلنت السعودية، الجمعة، أنها ترفض بشكل قاطع دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وتدين استمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

وجاء الموقف السعودي بعد أن طالب الجيش الإسرائيلي سكان مناطق في قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبًا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية السعودية أن "المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية".