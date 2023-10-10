السعودية تؤكد بذل مزيد من الجهود لوقف التصعيد في غزة
أكدت السعودية بذلها مزيدا من الجهود لوقف التصعيد في غزة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وتناول مجلس الوزراء، مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت بين العاهل السعودي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس دولة فلسطين والعاهل الأردني ورئيس مصر.
وتضمنت هذه الاتصالات التأكيد على بذل المملكة مزيدا من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.