السعودية تؤكد بذل مزيد من الجهود لوقف التصعيد في غزة

أكدت السعودية بذلها مزيدا من الجهود لوقف التصعيد في غزة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

