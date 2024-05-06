أول رد على حماس.. إسرائيل تعلن مواصلة عملياتها في رفح

قرر مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مواصلة العمليات في رفح جنوبي غزة، وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ذلك يهدف إلى "ممارسة الضغط العسكري على حماس لتعزيز إطلاق سراح الرهائن، وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب"

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام اجتماع عقده، مساء اليوم، لدراسة الرد على إعلان حماس موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.