أول رد على حماس.. إسرائيل تعلن مواصلة عملياتها في رفح
قرر مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مواصلة العمليات في رفح جنوبي غزة، وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ذلك يهدف إلى "ممارسة الضغط العسكري على حماس لتعزيز إطلاق سراح الرهائن، وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب"
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام اجتماع عقده، مساء اليوم، لدراسة الرد على إعلان حماس موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف البيان أن إسرائيل "سترسل وفداً لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل، رغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أعلن موافقتها على مقترح اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وهو ما أعقبته تسريبات لمسؤولين إسرائيليين وصفوا الإعلان بأنه "مناورة" من حماس، كي تجعل إسرائيل تبدو في موقف الرافض للاتفاق.