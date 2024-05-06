أبرز بنود "مقترح الهدنة" الذي وافقت عليه حماس

كشفت حركة حماس تفاصيل المقترح الذي أعلنت موافقتها عليه مساء اليوم، ونقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في الحركة أن المقترح يشمل وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.

وأضاف أن المقترح يتضمن 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما.

وبحسب الوكالة، فإن المقترح يتضمن النقاط الآتية:

ـ انسحاب كامل من غزة وعودة اللاجئين وتبادل الأسرى.

ـ شق عودة اللاجئين لا يتضمن أي شرط.

ـ إعادة إعمار غزة ستشرف عليه قطر ومصر ومنظمات دولية أخرى.

ـ تبادل الأسرى سيتم على 3 مراحل: المرحلة الأولى تتضمن المدنيين، وما تبقى من نساء من مدنيين وعسكريين، والأطفال وكبار السن والمرضى.

ـ من كان موجودا حيا في قطاع غزة من الـ33 الذين طلبتهم إسرائيل سيتم الإفراج عنهم، وإلا سيتم تحرير جثثهم.