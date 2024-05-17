"حزب الله" يُهاجم بالمسيّرات كتيبة إسرائيلية في جعتون

قالت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم الجمعة، إنها شنت هجومًا بالمسيّرات على مقر الكتيبة المدفعية "411" المُستحدثة في جعتون شمال إسرائيل.

وأشار في بيان إلى أن الهجوم، الذي أوقع قتلى وجرحى، جاء ردًا على "الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا".

وفي وقت مُبكر من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار انطلقت في الشمال.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الإنذار انطلق في بلدة نهاريا الشمالية، وفي العديد من التجمعات السكنية بسبب ما يقول الجيش إنها طائرة معادية مشتبه بها.

وأضافت الصحيفة أن صورا من نهاريا التي تبعد بنحو 10 كيلومترات من الحدود اللبنانية أظهرت إطلاق صواريخ اعتراضية.