الأونروا: زيادة المساعدات لغزة لا تجنبها المجاعة

أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة زادت في شهر أبريل/ نيسان، لكنها لا تزال غير كافية لتفادي حدوث مجاعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف ونقلته وكالة "رويترز" قائلا: "صحيح أن المزيد من الإمدادات دخل خلال شهر أبريل، لكن هذا لا يزال غير كافٍ لتجنب المخاطر"، مضيفًا أن هناك سباقًا مع الزمن للتصدي للجوع والمجاعة.