الجزائر.. 7 أحزاب تعلن "مرشحا توافقيا" لمنافسة تبون على الرئاسة
أعلنت سبعة أحزاب سياسية جزائرية تأسيس تكتل سياسي جديد يطرح مرشحا وصفته بـ "التوافقي" للانتخابات الرئاسية المرتقبة الخريف المقبل، وهو بلقاسم ساحلي.
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إنّ هذا التكتل السياسي يضم عدة أحزاب، ويهدف إلى "بلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية".
وخلال لقاء في الجزائر العاصمة، أعلن هذا التكتل السياسي مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، بـ"مرشح توافقي يتمثل في شخص الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي".
وأوضح التكتل أنه يسعى إلى تحقيق "جملة من الأهداف"، من بينها "ترقية الحوار الوطني، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم"، وفق ما نقلت الصحيفة الجزائرية.
وعلّق بلقاسم ساحلي خلال الاجتماع بأن الانتخابات الرئاسية القادمة هي "موعد تاريخي تتنافس فيه مختلف البرامج"، مشيرا إلى أن ترشحه لهذا الاستحقاق تم في إطار "رؤية معتدلة من أجل إعادة الاعتبار للتيار الديمقراطي الجمهوري، وتحقيق إصلاح سياسي، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع"، بحسب تعبيره.
وأكّد ساحلي أن التكتل السياسي الجديد يضم 7 أحزاب، "ويبقى منفتحا على جميع التشكيلات السياسية، سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه"، وفق قوله.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلن، قبل أسابيع، إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة" في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا، في خطوة فاجأت الساحة السياسية والرأي العام الجزائري.