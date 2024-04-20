الجزائر.. 7 أحزاب تعلن "مرشحا توافقيا" لمنافسة تبون على الرئاسة

أعلنت سبعة أحزاب سياسية جزائرية تأسيس تكتل سياسي جديد يطرح مرشحا وصفته بـ "التوافقي" للانتخابات الرئاسية المرتقبة الخريف المقبل، وهو بلقاسم ساحلي.

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إنّ هذا التكتل السياسي يضم عدة أحزاب، ويهدف إلى "بلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية".

وخلال لقاء في الجزائر العاصمة، أعلن هذا التكتل السياسي مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، بـ"مرشح توافقي يتمثل في شخص الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي".

وأوضح التكتل أنه يسعى إلى تحقيق "جملة من الأهداف"، من بينها "ترقية الحوار الوطني، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم"، وفق ما نقلت الصحيفة الجزائرية.