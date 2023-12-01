"أمر سلبي للغاية".. أردوغان ينتقد استئناف إسرائيل الحرب على غزة

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أردوغان قال خلال لقاء جمعه مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة بعد انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعاً "أمر سلبي للغاية".

والتقى الزعيمان الإماراتي والتركي على هامش قمة "كوب28" في دبي.

وقالت الرئاسة إن أردوغان التقى أيضًا رئيسي وزراء اليابان وإيطاليا؛ لمناقشة قضية غزة، وكذلك مع نظيره من أوزبكستان.

وأضاف المكتب، في بيان، أن "الرئيس أردوغان، الذي أشار إلى أن استئناف الاشتباكات أمر سلبي للغاية، قال إن تركيا تعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".