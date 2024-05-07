الأردن: نتنياهو يعرض اتفاق الهدنة في غزة للخطر بقصف رفح

شدد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، اليوم الثلاثاء، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرّض إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت عن قبولها بمقترح لاتفاق هدنة في غزة مع إسرائيل بوساطة قطرية مصرية وبدعم أمريكي.

وقال الصفدي في تدوينة عبر منصة "إكس" معلقاً: "لقد تم بذل جهود جبارة للتوصل إلى صفقة تبادل من شأنها إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "حماس قدمت عرضاً. إذا كان نتنياهو يريد حقاً التوصل إلى اتفاق، فسوف يتفاوض على العرض بجدية. وبدلاً من ذلك، فهو يعرّض الصفقة للخطر من خلال قصف رفح".