إسرائيل تطالب بـ"حزام أمني" في جنوب لبنان

شرط جديد

ووفق ما ذكرته قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية يوم أمس الخميس، سوف يُعرَض على هوكشتاين شرط إسرائيلي جديد، يتعلق بضرورة إقامة حزام أمني عازل جنوبي لبنان، وإجبار ميليشيا حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، بموجب قرار مجلس الأمن 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية العام 2006.

وترتبط فكرة الحزام الأمني التي تشترطها إسرائيل، بملف المستوطنين النازحين من الشمال والذين يُقدرون بعشرات الآلاف، وشكلوا عبئًا على الاقتصاد ودافعي الضرائب في إسرائيل.

ويحاول المبعوث الأمريكي هوكشتاين الحيلولة دون وصول التصعيد إلى حرب شاملة، إذ تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بأنه لو فشلت الحلول الدبلوماسية والسياسية التي تباشرها واشنطن وباريس، ومحاولات الوساطة التي تعد الحكومة اللبنانية طرفًا فيها، لن يبقى أمامها سوى الحرب الشاملة لإبعاد عناصر ميليشيا حزب الله عن الحدود.