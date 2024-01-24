خبراء مغاربة: "المبادرة الأطلسية" تعزيز للاندماج مع العمق الأفريقي

قال خبراء إن "المبادرة الأطلسية"، التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس تهدف لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وتعزز اندماج البلاد مع العمق الأفريقي.

وأكدت الرباط أن المبادرة، التي أعلن عنها العاهل المغربي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، ستوفر إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات الدول الشقيقة، وتحسين الظروف المعيشية لشعوب دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار المنطقة وأمنها.